Вашингтон, 4 июня, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который позволяет вводить санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и союзников. Об этом сообщается на сайте Конгресса США.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Законопроект был инициирован республиканцами и предусматривает возможность введения санкций против МУС, если он попытается «провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под государственной защитой». К этой категории относятся американцы, включая военных, все, кто работает на правительство США, а также граждане стран, являющихся союзниками США, если эти государства не признают юрисдикцию МУС.

Также законопроект предусматривает включение в санкционный список лиц, которые оказывают содействие работе МУС. Законопроект предполагает отказ в выдаче виз, блокировку активов и сделок с недвижимостью в США в отношении сотрудников МУС.

Как передавало ИА Регнум, в заявлении парламента Швейцарии говорится о том, что Швейцария арестует членов правительства Израиля или лидеров ХАМАС в случае их приезда в страну, если Международный уголовный суд решит выдать ордер на арест указанных лиц. В парламенте уточнили, что несколько депутатов ранее обратились с вопросами о возможности ареста лидеров Израиля и ХАМАС в случае выдачи соответствующих ордеров.

Прокурор МУС Карим Хан 20 мая потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД Исраэль Кац после этого решения объявил, что его ведомство создало кризисный штаб по противодействию возможной выдаче ордеров Нетаньяху и Галанта.

В поддержку решения МУС выступила Франция. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Париж поддерживает МУС, его независимость и «борьбу с безнаказанностью» в любой ситуации.

В США отвергли обвинения главного прокурора МУС против руководства Израиля. Президент США Джо Байден заявил, что происходящее в секторе Газа не является геноцидом, Америка продолжит поддерживать Израиль.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что требование главного прокурора МУС выдать ордер на арест руководства Израиля привело к крушению западных установок. Она назвала реакцию США действиями ужалившего самого себя скорпиона.