Москва, 4 июня, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Несмотря на жаркую погоду в Москве, все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для бесперебойного водоснабжения города. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Пётр Бирюков.

(сс) Maxmaxmaximus Теплоход «Паллада» на Химкинском водохранилище

«Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий», — подчеркнул Бирюков. По его словам, водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 83% и 93% соответственно.

«Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, — рассказал заместитель мэра. — В городе проложено порядка 13 тыс. километров водопроводных сетей». Состояние воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю, отметил он.

Подготовка питьевой воды для Москвы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.