Вашингтон, 4 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер объяснил изъятие паспорта перед полётом в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) спланированной акцией американских властей. Своё мнение бывший американский разведчик высказал в эфире Ask the Inspector.

Елена Афонина/ТАСС Бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер

«Это было запланированной засадой. Я имею в виду, что это не было спонтанным административным решением. Это был запланированный акт со стороны правительства США, чтобы помешать мне сесть на самолёт и принять участие в мероприятии», — сказал Риттер.

Он отметил, что американские власти испугались того, что он планировал сказать на ПМЭФ. Вместе с тем Риттер добавил, что приедет в Россию в любом случае.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт «по приказу» Госдепартамента при его посадке в самолёт, вылетающий в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. Военный аналитик собирался принять участие в ПМЭФ, который намечен на 5–8 июня.

При этом вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также собирался участвовать в форуме.

Позже в Госдепартаменте США, затрагивая ситуацию с Риттером, заявили, что ведомство «не может комментировать статус паспорта частного гражданина США».

Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 136 стран и территорий, заявил 31 мая советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.