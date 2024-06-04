* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 4 июня, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов опроверг слухи о том, что представители Афганистана якобы отказались приезжать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году.

Алексей Даничев/РИА Новости

«Нет. Министр труда (Афганистана. — Прим. ред.) уже в пути», — приводит слова Кабулова «РИА Новости».

По его словам, министра сопровождают несколько человек.

Ранее в Сети появились слухи, что представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) отказались приезжать на ПМЭФ.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Кабулов сообщил, что движение «Талибан» подтвердило своё участие в ПМЭФ. Он тогда добавил, что сотрудничество с афганскими партнёрами уже ведётся, но сейчас статус террористической организации «Талибана» мешает наладить его в полной мере.

Радикальное движение «Талибан» установило контроль над Афганистаном в 2021 году. Тогда же американские войска и президент Афганистана Ашраф Гани спешно покинули территорию страны. Талибы без боя вошли в Кабул.

27 мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Российской Федерации доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка запрещённых организаций. Замир Кабулов пояснил, что исключение необходимо для признания правительства талибов. Однако есть ряд моментов, которые необходимо преодолеть. Тогда российское руководство будет принимать решение, добавил дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал идею исключить талибов из списка запрещенных организаций объективной реальностью. По его словам, «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а Афганистан России не безразличен.

28 мая Путин заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Как уточнил президент, Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов, решение будет вырабатываться вместе.