Ереван, 4 июня, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи со смертью депутата Госдумы, исследователя Арктики и Антарктики Артура Чилингарова. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба правительства республики.

Александр Гальперин/РИА Новости Артур Чилингаров

«С глубокой скорбью узнал о смерти Артура Чилингарова, выдающегося исследователя Арктики и Антарктики, депутата Госдумы», — сообщил Пашинян.

Он добавил, что, будучи выдающимся учёным, автором фундаментальных исследований по океанографии, Северному и Южному полюсам, Артур Чилингаров был также удостоен государственных наград Армении за вклад в укрепление и развитие дружбы между Ереваном и Москвой.

«Прошу от имени народа Армении и от себя лично, передайте слова сочувствия и поддержки семье и близким Артура Чилингарова», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Чилингаров скончался 1 июня в Москве на 85-м году жизни. Ранее в Госдуме отметили, что учёный был первопроходцем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, сумевшим внести неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 1 июня рассказал, что Чилингаров умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Он также назвал смерть учёного невосполнимой утратой.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Чилингарова. Он отметил, что ушёл из жизни выдающийся учёный, человек-легенда, посвятивший себя изучению Арктики и Антарктики. Глава государства добавил, что светлая память об учёном навсегда останется в сердцах его близких, друзей и товарищей по экспедициям, которые знали его как мужественного, сильного духом человека и настоящего патриота.