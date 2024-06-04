Москва, 4 июня, 2024, 10:35 — ИА Регнум. В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с депутатом Госдумы, профессором Артуром Чилингаровым. Церемония проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На месте прощания установлены венки от президента России Владимира Путина, третьего президента Армении Сержа Саргсяна, председателей Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. После церемонии прощания Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Как передавало ИА Регнум, Чилингаров скончался 1 июня в Москве на 85-м году жизни. В Госдуме отметили, что учёный был первопроходцем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, сумевшим внести неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

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Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 1 июня рассказал, что Чилингаров умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Он также назвал смерть учёного невосполнимой утратой.

Вместе с тем Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Чилингарова. Он отметил, что ушёл из жизни выдающийся учёный, человек-легенда, посвятивший себя изучению Арктики и Антарктики. Глава государства добавил, что светлая память об учёном навсегда останется в сердцах его близких, друзей и товарищей по экспедициям, которые знали его как мужественного, сильного духом человека и настоящего патриота.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде, в 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология». В 1970–1980-е годы его выдвигали на высокопоставленные посты в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии.

В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Учёный также являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии.