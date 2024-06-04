Москва, 4 июня, 2024, 10:06 — ИА Регнум. На востоке Москвы началась реабилитация двух Красноярских прудов. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, водоемы в районе Гольяново очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос и сформируют зоны биоплато.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«В настоящее время эти водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии», — отметил Бирюков. По его словам, на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдается эрозия береговой линии. «В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов, работы планируем завершить в третьем квартале этого года», — сообщил заместитель мэра российской столицы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы регулярно проводят обследования столичных водоемов. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий горожан.

В рамках проекта будут извлечены иловые отложения общим объемом более 1,6 тыс. кубометров. Это позволит увеличить глубину Красноярских прудов до необходимых отметок. Обновится конструкция береговых полос протяженностью 491 метр, а большую часть береговых откосов отсыпят щебнем. «На завершающем этапе будут созданы девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в которые высадим более 12 тыс. водных растений», — резюмировал Петр Бирюков.