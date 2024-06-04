Москва, 4 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота России нанёс удар по наземным целям ВСУ и точно их поразил, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота в ходе боевого дежурства нанесли удар по выявленным объектам ВСУ на территории Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

Личный состав дивизиона получил данные с координатами целей и выдвинулся на позицию, где развернул пусковые установки комплекса и выполнил пуски крылатых ракет, добавили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей контролируемой Киевом территории с 10 октября 2022 года — после теракта украинских спецслужб на Крымском мосту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре.

29 мая в Минобороны сообщили, что российская армия уничтожила склад с морскими дронами, цех сборки БПЛА и авиационную технику противника. Всего за сутки ВС РФ нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 188 районах.