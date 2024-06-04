Москва, 4 июня, 2024, 09:54 — ИА Регнум. На инженерных сооружениях Москвы начали обновлять деформационные швы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, в этом году деформационные швы обновят на 30 мостах.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, — подчеркнул Петр Бирюков. — На постоянной основе проводим комплексные работы по замене деформационных швов на мостовых сооружениях». Заместитель мэра пояснил, что периодическая замена швов необходима, поскольку металлические конструкции разрушаются из-за интенсивного движения и резких перепадов температур. На дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Ежегодные работы позволяют повысить комфорт водителей и безопасность дорожного движения.

«В этом году обновим такие конструкции на 30 объектах, — отметил Петр Бирюков, — в том числе на девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях, в общей сложности заменим более 4 тыс. погонных метров».

Заместитель мэра российской столицы объяснил, что в ходе работ сначала разбирают конструкции старых деформационных швов, устанавливают новые и на заключительном этапе проводят армирование и бетонирование переходных зон. Движение по мостам перекрывают только по одной полосе, а работы проходят только в теплое время года.