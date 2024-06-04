Париж, 4 июня, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Западные страны должны прекратить поддержку Киева и призвать к немедленному миру, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Кадр из видео

Таким образом он прокомментировал опубликованное ранее в социальных сетях видео из Днепропетровска, на котором двое работников Территориального центра комплектования (аналог военкомата) задерживают мужчину на улице при сопротивлении местных жителей.

«Ужасающее видео уличного похищения во время насильственной мобилизации в Днепре. Решимость евроатлантистов продолжать эту войну, вооружая и финансируя Украину, приведет к полному истреблению украинского народа!» — написал политик.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3893198" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, министерство внутренних дел Украины начало скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Их заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию (НПУ) или на увольнение, после чего отправляют на фронт, заявил 2 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Бронь с части спасателей уже сняли. Гончаренко назвал это решение абсолютно безумным, так как за сотрудников никто не сможет выполнять столь сложную и опасную работу.

Сотрудники ТЦК стали без разбора мобилизовывать жителей страны. 1 июня стало известно, что военно-врачебная комиссия признала годным к службе в Вооружённых силах Украины мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороком сердца.