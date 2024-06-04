Симферополь, 4 июня, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Заявление представителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского о консультациях со странами Запада относительно легитимности украинской власти является чистосердечным признанием о реальных правителях страны. Об этом заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Накануне замглавы офиса Ирина Мудрая заявила, что оснований для обращения Зеленского в конституционный суд Украины по поводу своей легитимности нет. Она добавила, что политические консультации по этому поводу прошли осенью прошлого года при участии представителей США и Верховной рады.

«Заявление Мудрой о консультациях с ЕС и США по поводу пребывания Зеленского у власти — это чистосердечное признание в том, кто реально правит Украиной», — заявил Смирнов.

Он уточнил, что это является признанием того, что Украиной формально руководит назначенная коллективным Западом марионетка.

Как передавало ИА Регнум, после 20 мая в соответствии со 103-й статьей Конституции Украины глава киевского режима Владимир Зеленский не является легитимным руководителем республики. Табачник в этой связи подчеркнул, что, исходя из норм, другой трактовки ситуации быть не может. При этом, по мнению автора конституции, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.

Президент России Владимир Путин 24 мая заявил, что легитимность главы киевского режима Зеленского закончилась. Позднее, 28 мая, российский лидер напомнил, что статья 111 Конституции Украины гласит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 мая заявила, что российская сторона после 20 мая рассматривает Зеленского в качестве главаря киевского режима.