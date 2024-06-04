Красногорск, 4 июня, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Обеспечивавшее безопасность концертного зала «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске частное охранное предприятие (ЧОП) «Крокус профи» лишилось лицензии спустя месяц после теракта.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт, «Крокус Сити Холл»

По информации журналистов, последние сведения о предоставлении лицензии ЧОПу были представлены фискальным органам 10 марта 2023 года. В 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении документа и продлении срока его действия.

Данные об отзыве лицензии предоставили в налоговые органы 24 апреля. При этом охрана в «Крокусе» продолжает работать, но неизвестно, какая именно компания предоставляет свои услуги.

Согласно сведениям системы «БИР-Аналитик», сейчас у ЧОП «Крокус профи» лицензий нет, написала «Российская газета».

В марте бывший сотрудник ООО «ЧОП КРОКУС ПРОФИ», которое обеспечивало охрану «Крокус Сити Холла», рассказал ИА Регнум, что на территории концертного зала были не только охранники с дубинками и электрошокерами, но и вооруженная охрана — подразделения ГБР. При этом почему эта группа не сработала, неизвестно, недоумевал собеседник.

Наличие вооружённой охраны на входах в торговые центры не решит всех проблем, хотя это, несомненно, будет хорошим сдерживающим фактором, считает представитель группы компаний безопасности «Витязь», аналитик в сфере безопасности Пётр Фефелов. Комментируя инициативу вооружить охрану торговых центров в Москве, он отметил, что инциденты могут произойти на любых площадках, где наблюдается большое скопление людей: как в торговых комплексах, так и в бизнес-центрах. Возможное решение этой задачи — привлечение к данной работе бывших сотрудников спецподразделений, которые были отправлены на пенсию по выслуге лет. Их можно будет задействовать в качестве вооружённой силовой группы на определенных объектах, добавил эксперт.

Террористы атаковали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта. В результате нападения погибли 145 человек, включая шестерых детей. Ещё 550 человек получили ранения. Суд признал по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» потерпевшими более 1,7 тыс. человек.

В ФСБ заявили, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. Отмечалось, что исполнителям атаки поступали с Украины значительные суммы денежных средств.

Басманный суд Москвы в общей сложности постановил арестовать 18 человек из 20 обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концентром зале «Крокус Сити Холл».