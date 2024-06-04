* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 июня, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Сотрудники Следкома начали доследственную проверку в отношении певца Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) после его беседы с телефонными пранкерами.

Duma.gov.ru Андрей Макаревич

Проверка была начата после публикации видео в Сети, на котором музыкант, думая, что разговаривает с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил о поддержке ВСУ и негативном отношении к спецоперации.

Исполнительный директор общественного движения «Ветераны России» Вадим Мироненко написал заявление в СК и Генпрокуратуру с просьбой ответить на вопрос, имеются ли в словах Макаревича признаки преступления.

«Пока решения по проверке нет. Полагаю, что какое-то процессуальное решение по её итогам будет принято, как это и предусмотрено законом», — сказал Мироненко в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, после того как выяснилось, что разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским оказался пранком, Макаревич поспешил публично оправдаться и появился в эфире «Дождя» (внесён Минюстом в список иноагентов). Он заявил, что знал о фейковой беседе.

Беседа с российскими пранкерами была почти полгода назад, а опубликованное Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) видео он назвал «дурацкой фальшивкой». Музыкант оправдывался, говоря, что при монтаже якобы «подклеивали к одним вопросам совсем другие ответы».

В опубликованном 13 мая интервью беглый музыкант заявил, что желает победы Украине и «считает до неё дни». На вопрос пранкеров, готов ли Макаревич помогать ВСУ, тот ответил, что в будущем, возможно, посодействует украинской армии.

В беседе артист также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины». Говоря о России, Макаревич заявил, что в стране якобы практически не осталось думающих людей.

Вован после обнародования видео с Макаревичем назвал глупым и комичным мнение музыканта о том, что история нацизма на Украине якобы является лишь пропагандой.