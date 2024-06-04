Москва, 4 июня, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота России поразили наземные цели ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Личный состав дивизиона после получения данных с координатами целей выдвинулся в позиционный район, развернул пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион» и выполнил пуски крылатых ракет», — указали в ведомстве.

По результатам объективного контроля подтверждено точное поражение назначенных целей, отметили в Минобороны.

Комплексы «Бастион» предназначены для защиты береговой линии. Радиус действия их ракет превышает 600 км. Комплексы могут в течение 15 минут после получения приказа выполнить пуски ракет и покинуть место развёртывания, чтобы избежать ответного удара.

Как передавало ИА Регнум, силами Черноморского флота в северо-западной части моря уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Также российские военные сбили в зоне спецоперации украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27. Об этом 30 мая сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска в ходе ударов по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции уничтожили украинскую радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, подтвердили 2 июня в Минобороны РФ. Кроме того, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Богдана» калибра 155 мм, польскую САУ Krab калибра 155 мм и гаубицу Д-20 калибра 152 мм. Средства ПВО ВС России за сутки сбили два истребителя МиГ-29 ВВС Украины, а также запущенные украинской армией 50 БПЛА, 23 снаряда американской РСЗО HIMARS, две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», три французские управляемые авиабомбы Hammer и противокорабельную ракету «Нептун».