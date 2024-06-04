Москва, 4 июня, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Генпрокуратура 29 мая потребовала изъять здание велотрека, построенного в Москве к Олимпиаде 1980 года. Велотрек принадлежит Московской федерации профсоюзов. Карточка дела опубликована в базе Арбитражного суда.

Генеральная прокуратура РФ

Общая площадь объекта составляет более 42 тыс. кв. метров.

В требованиях прокуратуры — арест имущества, запрет руководству Спортивного центра профсоюзов «Крылатское» распоряжаться им, а также разрешить Росреестру осуществлять кадастровый учёт и госрегистрацию прав в отношении велотрека.

Суд поддержал лишь последнее требование, назвав остальные чрезмерными, так как арест и запрет будут мешать действиям, «связанным с повседневным использованием, в отношении спорного имущества».

Следующее заседание в суде запланировано на 24 июля.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов со счетов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывшего руководителя «Менатепа» Платона Лебедева и Сибирской лизинговой компании.

В январе 2024 года Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Ходорковского и Лебедева коттеджного посёлка «Яблоневый сад». Недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с группой «Менатеп».

Также в январе Ходорковского вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о российской армии. До этого его разыскивали в рамках уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, но эту карточку розыска позднее изъяли.