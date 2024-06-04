Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от западных стран немедленно прекратить военную поддержку киевской армии. Поводом для заявления о мире на Украине «прямо сейчас», опубликованного 3 июня в соцсети Х, стало видео из Днепропетровска, где два работника военкомата задерживают на улице мужчину, при этом прохожие пытаются его отбить. Таким обсуждением ознаменован новый, 832-й день специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум Мобилизация на Украине

Уличное похищение во время насильственной мобилизации французский политик назвал ужасающим. По его оценке, продолжение войны, поставка евроатлантистами вооружения и финансирования киевским властям приведут к полному истреблению украинского народа.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

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Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, пояснили в Минобороны, опубликовав соответствующие видеокадры.

А при освобождении территории села Нетайлово в Донецкой Народной Республике военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск дважды водружали флаг своего подразделения. Зайдя в село со стороны ранее освобожденного Первомайского и произведя зачистку местности, штурмовики установили флаг на здании администрации, но его снёс вражеский дрон. Тогда замкомандира штурмового взвода с позывным Газ поднял полотнище и поставил ещё выше.

«Флаг — это победа. Спасибо командирам — вели нас хорошо», — подчеркнул пехотинец.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.