Владивосток, 4 июня, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Следовавший по маршруту Владивосток — Москва поезд экстренно остановили на станции Ружино в Приморском крае. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

МЧС Железная дорога

«На почту поступила информации о минировании поезда Владивосток — Москва. Следственно-оперативная группа приступила к работе, информация проверяется», — указали правоохранители.

По данным Telegram-канала «Svodka25», неустановленный человек заявил, что в поезде находятся взрывчатые устройства. Всех пассажиров эвакуировали. Состав проверяют кинологи.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на станции в Тамбовской области в вагоне пассажирского поезда Москва — Симферополь обнаружили подозрительный предмет. После проведения необходимых оперативных действий сотрудниками правоохранительных органов поезд был отправлен по назначению с задержкой на 1 час 1 минуту. Кроме этого, задержали пассажирские поезда № 103 Адлер — Москва на 43 минуты, № 265 Санкт-Петербург — Москва на 36 минут, № 29 Санкт-Петербург — Белгород на 35 минут.

В октябре 2023 года Киевский вокзал Москвы закрыли для пассажиров из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, поступившее, по предварительным данным, с территории Украины. После проверки вокзал полностью открыли.