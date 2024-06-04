Берн, 4 июня, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Эксперт из Швейцарии, директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер заявил, что запланированная «мирная конференция» по Украине не должна превратиться в антироссийское мероприятие.

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

По словам швейцарского дипломата, есть три цели конференции. В частности, создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель — обсуждение конкретных тем: гуманитарные вопросы, продовольственная безопасность и ядерная безопасность. Последняя заключалась бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг.

«Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе. Но прежде всего очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — цитирует Гремингера «Газета. Ru».

Как сообщало ИА Регнум, расходы Швейцарии на планируемую в Бюргенштоке на 15–16 июня конференцию по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов).

10 млн франков из общей суммы пойдут на обеспечение внутренней безопасности. Окончательная сумма расходов на конференцию будет зависеть «от числа делегаций и их уровня».

Конференция пройдёт 15–16 июня в городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Российский лидер Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Он указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.