Херсон, 4 июня, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Журналисты американской газеты The New York Times (NYT), расследуя якобы похищение херсонских детей, неожиданно для себя показали цену демократии и вывернули наизнанку прогнившую западную пропаганду, заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Член Совета Федерации напомнил о публикации, в которой американские журналисты рассказывали о судьбе 46 детей, вывезенных из херсонского дома ребёнка, обвинив Россию в их похищении.

Кастюкевич отметил, что ещё при Украине родители отказались от этих детей, поэтому их изъяли из-за угрозы жизни и здоровью.

ВСУ спешно покидали Херсон, но об этих детях не подумали ни военные, ни администрация, потому что все малыши с тяжёлыми патологиями в развитии требовали повышенного внимания и заботы, а также медицинского ухода.

«Именно с приходом России они всё это получили. Та нищета, которую мы увидели в первые посещения дома ребёнка, шокировала. Поэтому в течение первого месяца от гуманитарной миссии завозили в учреждение буквально всё, начиная от продуктов питания и памперсов и заканчивая бытовой техникой. А потом в наш адрес поступила просьба от воспитателей привезти медикаменты, в числе которых значились иммуносупрессоры», — уточнил сенатор.

Позднее силовики сообщили о подготовке этих детей для переправки в качестве доноров в Восточную и Западную Европу.

Дети, которых всё же вернули на Украину, сразу лишились необходимой заботы и защиты. Именно Россия в Херсоне спасла малышей, подарила им внимание и надежду на лучшее будущее, на Украину их пытаются вернуть с целью убить или выбросить за ненадобностью, заключил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, США и остальные страны Запада прощают Украине все преступления, в том числе основанные на национальной и расовой ненависти, так как использует её против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности». Он отметил, что Москва постоянно требовала от ОБСЕ, Совета Европы и Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН провести расследования по ситуации на Украине, но результатов не было. В то же время эти структуры по любому мелкому поводу начинают расследования, если это касается обвинений в адрес России. Лавров назвал это двуличием Запада и попустительством для «подопечных».

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова отмечала, что Киев создал мифологическую систему в отношении детей, которых якобы депортировали в Россию. По словам омбудсмена, часть несовершеннолетних давно находятся дома с родителями или в других государствах. Омбудсмен выразила уверенность в том, что однажды правда восторжествует и эта глобальная дезинформация прекратится.

Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами нашли в ФРГ десятки детей, которых считали вывезенными с Украины в Россию. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в апреле сообщал, что речь идёт о 161 ребёнке. Каким образом эти дети попали в Германию, он не уточнял.