Тюмень, 4 июня, 2024, 06:22 — ИА Регнум. В Тюмени установили и задержали мужчину, пытавшегося поджечь фасад здания храма с помощью бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщили в УМВД России по Тюменской области.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника», — говорится в сообщении.

Подозреваемому 43 года, мотивы вандализма устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, полиция разыскивала мужчину, который пытался 3 июня вечером поджечь храм Святого князя Димитрия Донского в Тюмени. В 20:40 неизвестный мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в здание храма.

Возгорание быстро потушили.

30 мая в Сергиевом Посаде неизвестный набросился на 55-летнюю работницу трапезной при храме Петра и Павла и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.