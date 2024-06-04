Москва, 4 июня, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки российских войск «Север» эвакуировали из-под обстрелов украинских боевиков троих мирных жителей населённого пункта Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум ВС РФ, Харьков

Известно, что люди остались в своих домах на момент спешного отступления подразделений ВСУ в сторону населённого пункта Липцы под Харьковом. Ещё до прихода в посёлок российских военнослужащих жители испытали настоящий ужас от постоянных атак со стороны украинских националистов, их дома ежедневно разрушали артиллерийские снаряды и дроны-камикадзе, уточнили в Минобороны.

«Выезжали тяжело, всё простреливается… ВСУ не стесняются стрелять своим же вслед. Акты устрашения, нет никакой совести к своим мирным жителям», — рассказал российский военнослужащий.

Эвакуированный житель Харьковской области Борис Придачин подтвердил, что украинские боевики сознательно обстреливают дома мирных граждан. По его словам, дома горят каждый день, ВСУ обстреливают какими-то фугасными бомбами, хотя знают, что ещё остались мирные люди.

Заместитель командира подразделения с позывным Барс пояснил, что эвакуированные граждане будут переданы пограничникам и поставлены на учёт. Затем людей направят в центры временного размещения. Там им предоставят предметы первой необходимости, медицинскую и психологическую помощь. Также спасённым жителям раздали мобильные телефоны.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Вооружённые силы Украины ранили 12 мирных жителей, пытаясь сорвать эвакуацию из Харьковской области. Украинские военные вели целенаправленный обстрел жителей, пытавшихся эвакуироваться из Волчанского округа.

Замглавы российской военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк отмечал, что украинские военные на подконтрольной Киеву территории оказывают давление на жителей региона, которые отказываются выезжать, чтобы дождаться прихода российской армии. Эвакуированный житель села Гатища рассказал журналистам, что за два дня до освобождения населённого пункта украинские военные отобрали у него паспорт и пообещали лишить его социальных выплат при отказе от эвакуации.