Донецк, 4 июня, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Военнослужащие 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск при освобождении территории села Нетайлово в Донецкой Народной Республике дважды водружали флаг своего подразделения. Об этом сообщили в Минобороны.

Флаг России

Штурмовые отряды заходили в село со стороны ранее освобожденного Первомайского. Пехота при поддержке бронетехники и беспилотников заняла позиции противника, выбив его из окопов и блиндажей. Провели зачистку местности и водрузили флаг на здании администрации.

«Поставили флаг батальона «Сомали», первым же дроном его снесли, раскопал, поднял, опять, ещё выше, поставил. Флаг — это победа. Спасибо командирам — вели нас хорошо», — рассказал замкомандира штурмового взвода с позывным Газ.

По словам бойца, водружение флага на вновь освобождённых территориях важно не только для военных, но и для всех — это укрепляет боевой дух.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России 9 апреля освободили населённый пункт Первомайское в ДНР и подняли флаг.

5 апреля освободили от киевских боевиков населённый пункт Водяное на авдеевском направлении в ДНР.

Подразделения Южной группировки ВС РФ 3 июня улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и в районах населённых пунктов Новый и Константиновка (ДНР).