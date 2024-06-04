Днепропетровск, Украина, 4 июня, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Ночью 4 июня взрывы прогремели в украинском городе Днепропетровске. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«В Днепре слышны звуки взрывов», — написали в Telegram-канале издания.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области сигналы тревоги включили в 04:57 мск. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Как передавало ИА Регнум, около полуночи 3 июня несколько взрывов прогремело в Луганске. Об этом сообщили очевидцы, подробности от местных властей не приводились.

Ночью 4 июня объявили воздушную тревогу в пяти областях Украины. Сирены предупредили об опасности с воздуха население Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей и в подконтрольных киевскому режиму районах Херсонской и Запорожской областей.

Украинские СМИ 31 мая оповещали о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги. Также, по их данным, взрывы прогремели на территории Харькова и в Днепропетровске в ночь на 30 мая.