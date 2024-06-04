Вашингтон, 4 июня, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Украина не останется без поддержки США вне зависимости от результатов ноябрьских выборов главы Белого дома, заявил 3 июня в эфире телеканала Sky News генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

president.gov.ua Флаги США и Украины

«Я абсолютно уверен, что и европейские союзники, и США продолжат поддерживать Украину, поскольку эта помощь соответствует нашим интересам в сфере безопасности», — сказал он.

По словам генсека, США продолжат это делать независимо от исхода выборов.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью британской газете The Guardian глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах в США договорится о завершении конфликта за счёт Украины. Если республиканец пойдёт на такой шаг, то он покажет слабость Соединённых Штатов и станет «президентом-лузером». Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина не будет мириться с таким положением дел. Он также не исключил, что при такой реакции Трамп может отказать Киеву в поддержке. Из-за такой политики влияние США в мире ослабнет до минимума, и эта страна больше не будет «большим игроком». После этого усилятся лидеры других стран, что спровоцирует третью мировую войну, считает глава киевского режима.

В Киеве имеют претензии к обсуждаемому в НАТО плану помощи на 100 млрд долларов, сообщила 2 июня британская газета The Financial Times. В издании отметили, что этот план фактически не предусматривает новых поступлений, поскольку дублирует уже оказанную ранее поддержку. Альянс пытается донести до Киева, что это требуется для повышения эффективности координации и поставок.