Вена, 4 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Российские войска будут сбивать истребители F-16, которые пообещали передать Украине некоторые страны Запада. Об этом заявил газете «Известия» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

Дипломат напомнил, что F-16 являются носителями ядерного оружия.

«Мы не знаем, что несёт данный самолёт — бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. Это очень серьёзный вопрос, и об этом «непартнёров» предупредили», — отметил Гаврилов.

При этом несколько недружественных стран настаивают, что они разрешат использовать F-16 для ударов по территории РФ, поэтому в случае пролёта над Украиной самолёты будут сбивать, заверил глава российской делегации.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на источники в военном руководстве Украины написало, что Киев ожидает поставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. Отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Кроме того, уточнялось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.

Министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля заявил, что поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, Украине передадут эскадрильи F-16 вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, которых обучали на Западе.

В МИД заявили, что Россия будет воспринимать истребители F-16, переданные Украине, как носители ядерного оружия. В дипведомстве указали, что самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых «совместных ядерных миссиях» НАТО. Москва будет считать передачу Киеву истребителей F-16 преднамеренным сигналом альянса в ядерной сфере, заявил 30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 ВСУ не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, и их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства отмечал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.