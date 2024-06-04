Вашингтон, 4 июня, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США не стали комментировать «прерванный полёт» американца Скотта Риттера в Россию 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

В Госдепе отказались отвечать журналистам на вопрос, по каким причинам у бывшего военного изъяли в аэропорту паспорт.

«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили чиновники.

Как сообщало ИА Регнум, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт «по приказу» Госдепартамента при его посадке в самолёт, вылетающий в Санкт-Петербург из Нью-Йорка.

Военный аналитик собирался принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который намечен на 5–8 июня.

При этом вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также собирался участвовать в форуме.

Участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 136 стран и территорий, заявил 31 мая советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.