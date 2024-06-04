Москва, 4 июня, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Арестованное имущество замминистра обороны РФ Тимура Иванова могут вернуть ему после оглашения приговора и его вступления в законную силу. Как пояснил ТАСС адвокат Эдуард Исецкий, после этого возможно и снятие ареста с имущества родственников обвиняемого.

Mil.ru Тимур Иванов

По словам защитника, снятие ареста возможно при вынесении приговора и после вступления его в законную силу. При этом о снятии ареста должно быть прописано в приговоре. Также снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу.

Адвокат уточнил, что по уголовному делу могут арестовать имущество третьих лиц — например, супруга или супруги обвиняемого, его иных родственников или знакомых. При этом не возможно продать или подарить имущество, на которое наложен арест, добавил Исецкий.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный суд Москвы арестовал Иванова по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу до 23 июня. Позднее стало известно, что генералу вменяют взятку в миллиард рублей. Военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что о громком задержании доложили и президенту РФ Владимиру Путину.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курировал вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечением ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.

По делу проходят ещё несколько фигурантов.