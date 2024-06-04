Москва, 4 июня, 2024, 04:02 — ИА Регнум. В Госдуме обсуждают инициативу группы депутатов разрешить пожарным из ВС РФ и преподавателям среднего профессионального образования (СПО) выходить на пенсию в 50 лет. Подробности «Прайму» рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

По мнению инициаторов, пожарные, работающие в Вооружённых силах, поставлены в неравное положение в сравнении с работниками государственной противопожарной службы. Досрочной пенсии по выслуге лет у армейских пожарных нет, но работают они в таких же экстремальных и опасных условиях. В большинстве случаев пожарные профессиональную трудоспособность утрачивают до достижения общего пенсионного возраста.

Что касается педагогов из организаций среднего профобразования, на данный момент право на досрочную пенсию по выслуге лет имеют те, кто отработал 25 лет в детских организациях. Учёт льготного трудового стажа для досрочного выхода на пенсию возможен, только если в образовательном учреждении обучается не менее половины детей до 18 лет. И многие заведения СПО под эти параметры не подходят.

В попытке оспорить эту норму преподаватели дошли уже до Верховного суда. Они пытались доказать, что работают с детьми не меньше, чем школьные учителя.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июня российские граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, будут получать повышенную пенсию. Получатели страховой пенсии по старости будут получать доплату в размере 100%, то есть фиксированная часть пособия увеличится вдвое. Заявления на повышенную выплату не нужны, пенсия вырастет автоматически.

В мае член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года страховые пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров будут индексировать дважды. С 1 февраля эти выплаты будут повышаться на процент инфляции и с 1 апреля — на процент доходов от инвестиционного портфеля. Социальные пенсии также будут индексировать ежегодно с 1 апреля.