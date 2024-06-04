Вена, 4 июня, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Россия располагает данными о наличии на территории Украины 14 американских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

«По данным, которые мы имеем, их подтверждает Пентагон в своих открытых материалах, на Украине действуют 92 ДРГ, из них 14 американских. То есть их генералы, их офицеры, которые как бы наёмники и как бы инструкторы, фактически планируют террористические операции против нашей страны», — рассказал дипломат.

По его словам, иностранные ДРГ не только обслуживают системы типа Storm Shadow, HIMARS, но и планируют операции. Как бы не прятались наёмники, российское оружие их везде настигнет, добавил Гаврилов.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об уничтожении в Харьковской области пункта временной дислокации украинской диверсионной группы. Он уточнил, что ДРГ, которая действовала вдоль границы с Белгородской областью, размещалась в селе Кирилловка близ Краснограда. В результате удара высокоточным оружием были уничтожены не только бойцы ВСУ, но также западные инструкторы и наёмники.

В конце мая Вооружённые силы России нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону, расположенному во Львовской области. Атака наносилась ракетами «Кинжал». Помимо инструкторов из стран НАТО, были уничтожены более 300 украинских военных. Кроме того, российские военные нанесли ракетные удары по аналогичным военным объектам в Дублянах и Дрогобыче во Львовской области, заявили военкоры.