Вашингтон, 4 июня, 2024, 03:29 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил журналистам 3 июня, что киевские власти понимают озвученные американскими властями ограничения по ударам по территории РФ.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По словам Кирби, он готов подтвердить, что «Украина понимает указания, которые были ей даны» США.

При этом чиновник не уточнил, будут ли обсуждать Вашингтон и Москва решения США разрешить ВСУ бить американским оружием по российским регионам.

Как сообщало ИА Регнум, Кирби подтвердил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак. Речь идёт о прилегающих к Харьковской области районах. При этом остаётся в силе запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, подчеркнул координатор.

Разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.

Нидерланды намерены передать Киеву 24 истребителя F-16, эти самолёты могут использоваться для ударов по целям на территории России, заявила и. о. главы минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью газете Politico.

Похожее заявление сделал 30 мая и глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, Копенгаген разрешит Киеву использовать истребители F-16 для ударов по России. А бельгийский премьер-министр Александер Де Кроо в ходе визита в Вашингтон подчеркнул, что Бельгия не разрешит применять за пределами территории Украины свою военную технику, включая истребители F-16.