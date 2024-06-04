Вашингтон, 4 июня, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Со стороны российского президента Владимира Путина могут последовать ответные меры на решение французского лидера Эммануэля Макрона об отправке военных инструкторов на Украину. Об этом 3 июня написал колумнист газеты The Washington Post (WP) Ли Хокстадер.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Макрон

«Что если Путин распознает блеф Макрона?» — поинтересовался журналист.

В этом случае, по его словам, Путин может нанести удар по французским военным на Украине и тем самым унизить Макрона, ставшего сейчас одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров.

Автор статьи считает, что решение президента Франции несёт слишком большие риски как в его собственной стране, так и на Западе. Французы не готовы встречать гробы с погибшими на Украине военными. При этом союзники Парижа по НАТО вряд ли рискнут пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов, предположил Хокстадер.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая французская газета Le Monde написала о планах Макрона создать европейскую коалицию для отправки военных инструкторов на Украину. По данным журналистов, на первом этапе хотят отправить несколько десятков специалистов. Когда они определят потребности, необходимые для организации процесса, предполагается отправка нескольких сотен военнослужащих. Рассматриваются вопросы обучения сапёров и бойцов новой мотострелковой бригады. К коалиции могут присоединиться Великобритания, Эстония, Литва и другие государства. Пока основное обучение украинских военных проходит в Польше, Германии и Великобритании.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Эммануэль Макрон фактически объявит о вступлении Парижа в войну с Россией, если сумеет создать коалицию западных инструкторов для их отправки на Украину. Филиппо призвал Париж прекратить поставки оружия для ВСУ и возобновить диалог с Россией, иначе Франция увидит гибель своих военных, которых, по его мнению, хотят использовать в интересах НАТО и американского «глубинного государства».

Франция превращается в авангард наиболее русофобских сил в НАТО и Евросоюзе, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Во Франции на данный момент становится всё меньше тех сил, которые помнят о славных страницах общей истории с Россией, и активно предпринимаются усилия по переписыванию истории, что не способствует упрощению российско-французских отношений, которые в течение десятилетий были одним из фундаментальных факторов обеспечения европейской безопасности, отметил дипломат.