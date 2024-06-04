Вашингтон, 4 июня, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Власти США готовы оперативно ввести визовые санкции против Грузии из-за принятого закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом 3 июня заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — пояснил журналистам Миллер.

Чиновник также уточнил, что Белый дом пока не объявлял о предполагаемых визовых рестрикциях.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах.

Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах. Она назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года.

28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето.

Организации, которые вопреки нормам принятого в Грузии закона об иноагентах откажутся от регистрации в соответствующем реестре, будут штрафовать, заявил 3 июня генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.