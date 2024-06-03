Вашингтон, 4 июня, 2024, 02:23 — ИА Регнум. США ознакомили Совет Безопасности ООН с новым проектом ближневосточной резолюции, призванной поддержать предложение о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Соответствующее заявление постоянного представителя США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд опубликовали на сайте американского постпредства.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

«Соединённые Штаты распространили новый проект резолюции Совета Безопасности ООН в поддержку обсуждаемого предложения по прекращению боевых действий в Газе посредством прекращения огня и сделки по освобождению заложников», — указали в заявлении.

По словам Томас-Гринфилд, Совбез ООН должен настоять на принятии сделки движением ХАМАС, а члены СБ «не должны позволить этой возможности ускользнуть» и выступить единым фронтом в её поддержку.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая США заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООН. Алжирскую инициативу поддержали 12 членов СБ ООН, в том числе Российская Федерация и Китайская Народная Республика. Швейцария и Великобритания воздержались от голосования.

ООН стала мёртвой духом организацией, если не способна повлиять на войну, продолжающуюся в секторе Газа, заявил 29 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал невыносимыми кадры, которые приходят из города Рафаха. По его словам, боевые действия там стали ещё более кровавыми. Турецкий лидер возложил ответственность за происходящее не только на Израиль, но и на США, которые не препятствуют конфликту в палестинском анклаве.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в январе обвинил США в срыве всех попыток в рамках ООН остановить кровопролитие в секторе Газа. Он указал на то, что американские представители постоянно призывают снизить интенсивность боёв в секторе Газа, но блокируют любые резолюции, которые направлены на прекращение огня в этом регионе.

7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС напали на территорию Израиля, заняв несколько поселений, а также захватили заложников. После этого Армия обороны Израиля выбила боевиков с территории страны и начала военную операцию в секторе Газа.