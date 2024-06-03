Киев, 4 июня, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Военно-промышленные комплексы Украины, имеющие законные основания для брони штата сотрудников от мобилизации как стратегически важные предприятия, выразили недовольство тем, что военкоматы мобилизуют их работников во время сверки данных. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

По данным СМИ, руководители предприятий ВПК пожаловались правительству Украины, главнокомандующему ВСУ на то, что ТЦК (территориальные центры комплектования — военкоматы) забирают на службу их работников.

Заявление подписали более 40 предприятий.

«Сразу после прохождения медкомиссии работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование», — написано в заявлении.

По заверениям оборонных предприятий, такая ситуация чревата «срывом государственных оборонных контрактов и негативно влияет на обороноспособность государства».

Как сообщало ИА Регнум, министерство внутренних дел Украины начало скрытую мобилизацию сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Их заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию (НПУ) или на увольнение, после чего отправляют на фронт, заявил 2 июня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Власти Украины решили мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Бронь с части спасателей уже сняли. Гончаренко назвал это решение абсолютно безумным, так как за сотрудников никто не сможет выполнять столь сложную и опасную работу.

Таким событиям предшествовало принятие на Украине нового закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

В результате сотрудники ТЦК стали без разбора мобилизовывать жителей страны. 1 июня стало известно, что военно-врачебная комиссия признала годным к службе в Вооружённых силах Украины (ВСУ) мужчину с олигофренией (умственная отсталость) и пороком сердца.