Киев, 4 июня, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Находящиеся в странах Евросоюза украинцы должны быть отправлены на передовую. Это касается как мужчин, так и женщин, заявил генерал НАТО в отставке Бен Ходжес в интервью изданию Kyiv Post.

Сергей Корсун ИА REGNUM Новые правила мобилизации — Кривой, косой и горбатый идут «в наступ.»

«У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине», — отметил он.

Однако Украина не предпринимает необходимых шагов для увеличения численности своей армии, это нужно исправить, призвал отставной генерал.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Документ предполагает в том числе отмену нормы об ограниченно годных, а также снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Закон также вводит многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 июня заявил о скрытой мобилизации сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Их заставляют писать рапорты на перевод в нацполицию или на увольнение, после чего отправляют на фронт, указал он. Гончаренко добавил, что условия перевода, службы, расторжения контрактов и дальнейших последствий спасателям не объявляют.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида украинцев. Она сравнила методы, которые использует киевский режим, с тем, как действовало руководство нацистской Германии. По словам дипломата, Запад никак это не осуждает, а США и Канада даже финансируют неонацизм на Украине. Всё это подтверждает важность поставленных целей по демилитаризации и денацификации Украины, и все задачи СВО будут выполнены, подчеркнула Захарова.