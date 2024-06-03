Сана, 4 июня, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило баллистической ракетой по военной цели в израильском городе Эйлат. Об этом 3 июня в эфире телеканала Al Masirah заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш (арабское название Эйлата. — Прим. ред.) на юге оккупированной Палестины», — отметил он.

Сариа уточнил, что при операции использовалась баллистическая ракета «Палестина», о которой сообщается впервые. Ракета достигла своей цели, заверил представитель движения.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня Яхья Сариа подтвердил атаку хуситов на цели США в Красном море. По его словам, йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») и эсминцу США. Для этого хуситы задействовали военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники. Всего ими было проведено шесть операций. Кроме того, хуситы обстреляли несколько кораблей, которые принадлежат компаниям, нарушившим запрет на проход в израильские порты.

Военно-воздушные силы США и Великобритании в ночь с 30 на 31 мая нанесли в общей сложности 13 ударов по позициям хуситов в трёх провинциях Йемена. Под удар попали Сана, Ходейда и Таиз. Авиация ударила также по зданию радиостанции в районе Эль-Хок. В тот момент внутри находись сотрудники службы охраны и несколько гражданских лиц, включая журналистов. По данным управления здравоохранения в Ходейде, всего в результате авиаударов США и Великобритании по йеменской провинции 16 человек погибли, 35 получили ранения.