Берн, 4 июня, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Расходы Швейцарии на запланированную в Бюргенштоке на 15–16 июня «мирную конференцию» по Украине могут составить от 10 до 15 млн франков (от 11,2 млн до 16,8 млн долларов). Об этом сообщило швейцарское правительство в ответ на запросы депутатов парламента страны.

Флаг Швейцарии

Как пояснили в Федеральном департаменте иностранных дел (ФДИД), 10 млн франков из общей суммы пойдут на обеспечение внутренней безопасности. Окончательная сумма расходов на конференцию будет зависеть «от числа делегаций и их уровня».

«Точные затраты пока невозможно подсчитать, расходы, связанные с поездкой делегаций в Швейцарию и проживанием во время форума, несут государства-участники», — уточнили в правительстве.

Берн пригласил на конференцию более 160 делегаций.

Как сообщало ИА Регнум, конференция пройдёт 15–16 июня в городе Бюргеншток. МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию. Поводом назвали то, что представители российского руководства якобы отказываются от переговоров.

Президент России Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом. Глава государства указал на противоречивость действий её организаторов. Они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но российскую сторону не приглашают, обвиняя её в отказе от переговоров, отметил президент.

Президент США Джо Байден не поедет на конференцию в Швейцарии, у него будет более важное мероприятие — сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, написали американские СМИ.

Вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан примут участие в «мирной конференции».

Ранее представители целого ряда стран, в том числе Бразилии, ЮАР и Китая, отказались от участия в конференции, а Индия решила не направлять в Швейцарию чиновников высокого уровня.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что страны, которые не определились с участием в «мирном саммите», «хуже врагов». Он добавил, что такая позиция этих государств говорит о том, что их устраивает происходящее.

Парламент Швейцарии 3 июня отклонил предложение о создании специального фонда в объёме около 16,8 млрд долларов, за счёт средств которого предполагалось финансировать в том числе Украину.