Москва, 4 июня, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала решение американских правоохранителей снять с авиарейса офицера разведки морской пехоты США в отставке, военного аналитика Скотта Риттера, который планировал вылететь в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«По приказу Госдепартамента США американские полицейские сняли с рейса колумниста Скотта Риттера, который направлялся на питерский форум», — написала Захарова в Telegram-канале.

Дипломат поинтересовалась, какой именно поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у Риттера.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Скотт Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли у него паспорт «по приказу» Госдепартамента при посадке в самолёт, вылетающий в Санкт-Петербург из Нью-Йорка. Экс-разведчик добавил, что его принудительно вывели из аэропорта, предварительно сняв багаж с рейса.

Вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также летел на форум.

В мае Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что президент России Владимир Путин стал самым уважаемым лидером на мировой арене. Кроме того, Россия является одним из основных членов объединения БРИКС. По словам Риттера, в настоящее время РФ объединилась с Китаем и Индией, а также поддерживается странами Глобального Юга.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума. В текущем году Путин примет участие в пленарном заседании 7 июня.