Киншаса, 4 июня, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вечером 3 июня прилетел в Республику Конго.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«В городе Ойо 4 июня состоятся переговоры с руководством страны», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Как сообщало ИА Регнум, Сергей Лавров 3 июня прибыл с официальным визитом в Гвинею, с которой начинается его турне по странам Африки.

За последние два года текущий визит — шестой по счёту на Африканский континент.

В июле 2023 года Лавров провёл встречу в Санкт-Петербурге с главами МИД 31 страны Африки и обсудил с ними вопросы сотрудничества. Особое внимание на мероприятии уделили укреплению российско-африканского партнёрства.