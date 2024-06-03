Белгород, 3 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. В Белгородской области вечером 3 июня была пресечена попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку с использование беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В 22:40 мск российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре украинских беспилотника самолётного типа над регионом.

Чуть позже, в 23:10, был уничтожен ещё один БПЛА ВСУ.

О последствиях не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по Белгородской области. Были сбиты шесть реактивных снарядов.

30 мая дрон ВСУ атаковал в Белгородской области пассажирскую «Газель», в которой сотрудники сельхозпредприятия возвращались домой. В результате удара один человек погиб и ещё девять получили ранения.

США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Об этом 3 июня на брифинге для журналистов заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.