В Белгородской области вечером 3 июня были сбиты пять беспилотников ВСУ
В Белгородской области вечером 3 июня средства ПВО сбили пять беспилотников ВСУ
Белгород, 3 июня, 2024, 23:44 — ИА Регнум. В Белгородской области вечером 3 июня была пресечена попытка киевских боевиков совершить террористическую атаку с использование беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
В 22:40 мск российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты четыре украинских беспилотника самолётного типа над регионом.
Чуть позже, в 23:10, был уничтожен ещё один БПЛА ВСУ.
О последствиях не уточняется.
Как сообщало ИА Регнум, 3 июня была пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня «Ольха» по Белгородской области. Были сбиты шесть реактивных снарядов.
30 мая дрон ВСУ атаковал в Белгородской области пассажирскую «Газель», в которой сотрудники сельхозпредприятия возвращались домой. В результате удара один человек погиб и ещё девять получили ранения.
США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Об этом 3 июня на брифинге для журналистов заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.