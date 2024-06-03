Москва, 3 июня, 2024, 23:36 — ИА Регнум. В России могут полностью прекратить процесс усыновления детей иностранцами. К такому выводу пришла уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно докладу о деятельности омбудсмена за 2023 год, за последние два года количество усыновлений иностранцами сократилось почти на 90%. Так, в 2022 году зарегистрировали 57 случаев усыновления, в прошлом году шестеро российских детей обрели семьи в европейских странах.

«Как представляется, складывающаяся международная обстановка и обусловленные ею существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами в конечном итоге приведут к полному прекращению иностранного усыновления российских детей в ближайшем обозримом будущем»,— отметила Львова-Белова.

В качестве причин омбудсмен назвала существенные изменения в двухсторонних отношениях с западными странами.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой отмечал растущее количество обращений от людей, желающих усыновить детей из новых российских регионов. Институт детского омбудсмена уже давно занимается этим вопросом, добавил глава государства. Путин подчеркнул, что на протяжении девяти лет неприкрытой украинской агрессии в Донбассе страдали дети.