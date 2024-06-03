Видное, Московская область, 3 июня, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Полиция задержала нетрезвого мужчину, который устроил дебош у памятника «Журавли» с Вечным огнём в Видном Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

ГУ МВД России по Московской области

Предварительно установлено, что мужчина поздним вечером 3 июня у мемориального комплекса в состоянии алкогольного опьянения разбросал венки и убежал.

Полицейские установили личность вандала — им оказался уроженец одной из республик ближнего зарубежья 1978 года рождения. Его доставили в отделение.

Мужчина признался, что выпил спиртного, а затем «играл цветами» в парке у мемориала. Он извинился за свой поступок перед «культурной общественностью и ветеранами».

Как сообщало ИА Регнум, суд арестовал жителя Кисловодска, задержанного за поджог венков на мемориальном комплексе «Воинская слава». Мужчине предъявили обвинение по статье 243.4 УК, предусматривающей повреждение или уничтожение захоронений или памятников погибших при защите Отечества. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

27 апреля Калининградский областной суд приговорил жительницу Ижевска и екатеринбуржца к лишению свободы в колонии-поселении за осквернение братской могилы в Калининграде. Они на мемориале пили алкоголь и жгли цветы, возложенные в память о погибших.

3 мая мэр Биробиджана Максим Семёнов сообщил об осквернении мемориала «Вечный огонь» в парке Победы. Женщина прикурила от огня сигарету. Её действия сняла камера видеонаблюдения. Правоохранители установили личность нарушительницы.