Вашингтон, 3 июня, 2024, 22:51 — ИА Регнум. Офицер разведки морской пехоты США в отставке, военный аналитик Скотт Риттер заявил, что сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт «по приказу» Госдепартамента при его посадке в самолёт, вылетающий в Санкт-Петербург из Нью-Йорка.

Pavel Kashaev /Global Look Press Экс-разведчик Скотт Риттер

«Когда я садился на рейс, меня отвели в сторону трое офицеров таможенно-пограничной службы и забрали мой паспорт. На мой вопрос, почему они это делают, ответили, что по приказу Госдепа. Никакой дополнительной информации больше не сказали», — пояснил журналистам Скотт Риттер.

Американец добавил, что его багаж также сняли с рейса, а его вывели принудительно из аэропорта.

Эксперт собирался принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который намечен на 5–8 июня.

При этом вместе с Риттером с рейса сняли экс-судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который также летел на форум.

Как сообщало ИА Регнум, участие в Петербургском международном экономическом форуме подтвердили 136 стран и территорий, заявил 31 мая советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Показатели участия и интерес к ПМЭФ вышли на доковидный уровень, пояснил Кобяков. По словам советника президента, период восстановления деловой активности закончился, и началась фаза роста. По количеству участников форум уже превысил показатели 2019 года.

Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня.