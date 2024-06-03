Вашингтон, 3 июня, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Социальная сеть Х (бывшая Twitter) обновила правила, допускающие размещение пользователями контента для взрослых.

IMAGO/Thomas Trutschel/TASS

Площадка разрешила пользователям «делиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых». При этом материалы должны соответствующим образом помечаться.

Не допускается размещение взрослого контента на аватарке или баннере.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске аудио- и видеозвонков в принадлежащей ему соцсети Х. Функция стала доступна на платформах iOS и Android, а также на обычных компьютерах.

В июле 2023 года соцсеть Twitter сменила старый логотип с синей птицей на новый, с белой буквой X. Маск приобрёл Twitter 27 октября 2022 года. Сумма сделки составила $44 млрд. Сразу после покупки предприниматель уволил некоторых членов руководства, среди которых оказались гендиректор Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал. Также Маск распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.