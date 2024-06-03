Тюмень, 3 июня, 2024, 22:20 — ИА Регнум. Полиция разыскивает мужчину, который пытался 3 июня вечером поджечь храм Святого князя Димитрия Донского в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области.

Иван Шилов ИА Регнум

В 20:40 неизвестный мужчина кинул бутылку с зажигательной смесью в здание храма Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского на улице Республики.

«Полиция проводит мероприятия по установлению личности и задержание мужчины», — говорится в сообщении.

Храм-часовня Димитрия Донского имеет статус воинского, в нём совершается ежедневная молитва о защите Отечества «от нашествий вражеских, раздоров и нестроений», ведётся персональное поминовение воинов-тюменцев, погибших при исполнении интернационального долга в Афганистане. Сюда приходят родные и близкие погибших в боевых действиях.

Как сообщало ИА Регнум, задержанный по подозрению в убийстве работницы трапезной храма в Сергиевом Посаде признал свою вину. Худощавый бородатый мужчина в мятой рубашке и джинсах признался, что убил женщину.

30 мая в Сергиевом Посаде неизвестный набросился на 55-летнюю работницу трапезной при храме Петра и Павла и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Дочь убитой рассказала, что нападавший подлетел к её матери без какой-либо причины и стал избивать её палкой и наносить удары ножом. По данным источника, мужчина являлся частым гостем храма Петра и Павла, так как там работала его мать. Сама же убитая не один раз кормила его в свою смену. Мужчина около 20 лет наблюдается у психиатра.