Липецк, 3 июня, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Мэр Липецка Евгения Уваркина уходит со своего поста и займёт должность замгубернатора Липецкой области по нацпроектам, сообщил 3 июня глава региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Губернатор Липецкой области Глава Липецкой области Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина

«Предложил Евгении Юрьевне занять должность моего заместителя и курировать проектный офис по нацпроектам. Главная задача — привлечение федерального ресурса на реализацию поручений президента», — написал он.

Глава региона отметил, что за годы работы Уваркиной во главе мэрии было многое сделано, в том числе в сфере благоустройства социальных и культурных объектов и строительства школ, библиотек и культурных пространств.

«И то, что в 2019-м главой Липецка стала мама шестерых детей, у которой был собственный успешный бизнес, многое говорит о её характере. Сделано за пять лет немало», — написал губернатор.

Артамонов также выразил уверенность, что Уваркина справится с новыми обязанностями, и пожелал ей удачи.

Как передавало ИА Регнум, Евгения Уваркина стала мэром Липецка в 2019 году. С 2014 по 2019 год по приглашению президента России она была членом Общественной палаты РФ, где возглавляла комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. В 2023 году Уваркина вошла в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.