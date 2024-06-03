Киев, 3 июня, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Эстония передаст Украине энергоблок Ауверской электростанции, а также электродвигатели, заявил 3 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА Регнум

Он призвал другие страны брать пример с Эстонии и помогать в решении энергетических проблем Украины.

«Решение передать Украине энергоблок с Ауверской электростанции, а также отправить на Украину мощные электродвигатели чрезвычайно важно и является примером для других. Один этот энергоблок способен обеспечить надёжное электроснабжение для 150 тысяч украинцев», — сказал Кулеба в ходе пресс-конференции.

Ауверскую электростанцию начали строить в 2011 году и ввели в строй в 2018 году. Работы выполняла французская компания Alstom, чей бизнес позднее был приобретён американской корпорацией General Electric. Мощность станции составляет 300 МВт, она покрывает около четверти потребности Эстонии в электроэнергии.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня на всей контролируемой Киевом территории ввели экстренные отключения электричества. Позднее они были отменены, но в компании «Укрэнерго» заявили, что в случае превышения лимитов потребления электричества региональные энергетические компании смогут вводить почасовые графики отключения.

1 июня украинская компания ДТЭК сообщила о серьёзном повреждении двух тепловых электростанций. В тот же день глава назначенной киевским режимом администрации Запорожской области Иван Фёдоров заявил о критическом состоянии ДнепроГЭС.

Ещё зимой 2023/24 года Украина экспортировала электроэнергию в страны Евросоюза. Затем Киев произвёл серию ударов по российским энергообъектам, после чего ВС РФ начали наносить мощные удары по объектам энергетики на контролируемой киевским режимом территории.

Российские войска в ходе очередного группового удара высокоточным оружием по позициям ВСУ атаковали арсеналы противника, где хранилось западное вооружение, заявил 1 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, отметил он.