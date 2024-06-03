Берн, 3 июня, 2024, 21:52 — ИА Регнум. Швейцария арестует членов правительства Израиля или лидеров ХАМАС в случае их приезда в страну, если Международный уголовный суд (МУС) решит выдать ордер на арест указанных лиц, говорится в заявлении парламента Швейцарии, опубликованном на его сайте.

Maksim Konstantinov /Global Look Press

«Швейцария выполнит свои международные обязательства, если МУС выдаст ордер на арест членов правительства Израиля и лидеров ХАМАС», — сказано в документе.

В парламенте уточнили, что несколько депутатов ранее обратились с вопросами о возможности ареста лидеров Израиля и ХАМАС в случае выдачи соответствующих ордеров.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны Израиля Йоава Галанта и трёх лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД Исраэль Кац после этого решения объявил, что его ведомство создало кризисный штаб по противодействию возможной выдаче ордеров Нетаньяху и Галанта.

В поддержку решения МУС выступила Франция. Во внешнеполитическом ведомстве республики отметили, что Париж поддерживает МУС, его независимость и «борьбу с безнаказанностью» в любой ситуации.

В США отвергли обвинения главного прокурора МУС против руководства Израиля. Происходящее в секторе Газа не является геноцидом, Америка продолжит поддерживать Израиль, заявил президент США Джо Байден.

Требование главного прокурора МУС выдать ордер на арест руководства Израиля привело к крушению западных установок, заявила в интервью ИА Регнум официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она назвала реакцию США действиями ужалившего самого себя скорпиона.