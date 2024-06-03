Вашингтон, 3 июня, 2024, 21:30 — ИА Регнум. США намерены без промедления вводить визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах, заявил 3 июня на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Zurab Tsertsvadze /AP/TASS Акции против закона об иноагентах в Тбилиси

«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — сказал Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что пока Вашингтон не объявляет о будущих ограничениях.

Как передавало ИА Регнум, утверждённый парламентом Грузии закон предполагает внесение неправительственных организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа, в специальный реестр. От них также будут требовать ежегодно отчитываться о расходах.

Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект об иноагентах, принятый парламентом в трёх чтениях. Она назвала законопроект «российским», хотя аналогичный ему более жёсткий закон действует в США с 1938 года. 28 мая депутаты парламента Грузии в ходе пленарного заседания большинством голосов поддержали преодоление вето.

Запад негативно отреагировал на эту инициативу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что США могут пересмотреть отношения с Грузией в случае принятия закона. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе 23 мая заявил, что один из еврокомиссаров в ходе телефонного разговора пригрозил главе правительства судьбой его словацкого коллеги Роберта Фицо, которого тяжело ранили в результате покушения. Европейский комиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгейи признался, что это он говорил с Кобахидзе о возможном покушении, однако заявил, что его слова якобы вырвали из контекста.