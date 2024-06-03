Берн, 3 июня, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Парламент Швейцарии 3 июня отклонил предложение о создании специального фонда в объёме около $16,8 млрд, за счёт средств которого предполагалось финансировать в том числе Украину, сообщила пресс-служба законодательного органа.

Дарья Антонова ИА Регнум

Киевскому режиму предполагалось выделить около $5,6 млрд, а армии самой Швейцарии — около $11,2 млрд. Однако инициатива комиссии по безопасности Совета кантонов Швейцарии была отвергнута большинством голосов депутатов парламента. В её поддержку проголосовали 15 депутатов, против — 28.

Инициаторы предложения объяснили его стремлением помочь Украине укрепить инфраструктуру и оборонные возможности. В свою очередь, представители депутатов, проголосовавших против, отметили, что такие расходы должны учитываться в общем бюджете страны, поскольку чрезвычайного характера они не носят.

Как передавало ИА Регнум, президент Швейцарии Виола Амхерд ранее заявила, что Швейцария на фоне дефицита припасов у ВСУ продолжит покупать снаряды для своих вооружённых сил. Страна должна в первую очередь обеспечить собственную безопасность, подчеркнула Амхерд.

15-16 июня в Швейцарии пройдёт так называемая «мирная конференция» по Украине. Россию к участию в её работе не приглашали. Участие в ней также не примут Китай и руководители США, Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и ЮАР.

Президент Владимир Путин назвал конференцию паноптикумом, отметив, что её организаторы не приглашают РФ и одновременно обвиняют Россию в отказе от переговоров. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Швейцария, организовав конференцию, где будет обсуждаться точка зрения лишь одной из сторон конфликта, утратила право именоваться нейтральным государством.